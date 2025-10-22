10月25日（土）、東京都世田谷区のJRA馬事公苑で「Tokyo Equestrian Festival 2025（TEF2025）」が開催される。同イベントは、東京2020オリンピック会場のレガシーとして再整備された馬事公苑を舞台に、馬術の魅力を多くの人に伝えることを目的として2022年に始動。日本中央競馬会（JRA）、日本馬術連盟、日本社会人団体馬術連盟などが協力し、馬術文化の普及と発展を目指している。今年の注目プログラム「Welcome to TEF -