大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を終えた日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝ら約６０人が２１日、羽田空港に帰国した。千秋楽まで優勝争いに加わり、殊勲賞を受賞した幕内・翔猿（３３）＝追手風＝は現地実況でしこ名から「フライングモンキー」と紹介され、人気を集めた。「海外で相撲がこんなに人気で、こんなに応援してもらえるんだと、すごく元気になった」と興奮気味に