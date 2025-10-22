ノーザンファーム・ミックスセール２０２５（主催・ノーザンホースパーク）が２１日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われ、当歳馬と繁殖牝馬が上場された。４年目を迎えた当歳セッションは「デルフィニア２の２０２５」が当セール過去最高額となる４億６０００万円で落札されるなど、上場６６頭が完売する大盛況だった。ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が「びっくりするばかり」と驚きを隠せなかった値をつけた