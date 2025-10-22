この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。夫婦や家族の家計については、誰か1人がしっかりと管理をしているという家もありますよね。それは時に妻だったり、夫だったり…。ただ、そのやりくりについて他の誰もが「ノータッチ」の場合、本当にし