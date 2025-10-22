自民党の小野田紀美・参議院議員（42）が経済安全保障担当大臣として初入閣を果たした。高市早苗首相（64）が重視する外国人政策も担当すると見られている。先の総裁選では、高市陣営の女性議員や若手・中堅が中心となって「チーム早苗」を組織したが、そのキャプテンを務めたのが小野田氏だ。ここで高市政権発足までの流れを振り返ってみると、高市首相が自民党総裁選に勝利したのは10月4日。そして公明党が自民党との連立を離