ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比218.16ドル高の4万6924.74ドルと終値としての最高値を更新して取引を終えた。堅調な米企業の決算を好感し、買い注文が膨らんだ。飲料のコカ・コーラなどの業績が堅調で、好材料視された。ただ米中首脳会談の開催を巡る先行き不透明感などを背景に、上げ幅は限られた。ダウ平均の構成銘柄ではないが、この