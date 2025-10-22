高市新内閣が発足したことについて、拉致被害者家族会の横田拓也代表は「首脳会談の実現に向けて強い外交を展開してほしい」と求めました。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で、家族会の横田拓也代表は、木原稔官房長官が拉致問題担当相を兼務することについて、コメントを発表しました。横田代表は、「拉致問題解決には首脳会談開催でしか打開できず、速やかにハイレベル協議の再構築と首脳会談の実現に向けて強い外交を展開