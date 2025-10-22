私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の子どもがいる母。夫（アキヒロ、40代）は高速を使って車で3時間の場所に単身赴任しています。愛情深い夫ですが、子どもの成長とともに些細なことで怒り出すようになりました。私が母にグチをこぼすと、夫の怒りを自覚させるために録画してみたらと言われます。後日私が録画した夫の怒鳴る様子を見せると、意外にも夫は反省して泣き崩れたのです。夫の情緒に不安を抱きつ