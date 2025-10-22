ベネッセコーポレーションは、10月27日から始まる読書週間に向けて、小学生から高校生の10年にわたる追跡調査の結果を発表しました。 【写真を見る】子どもの「読書しない」比率が10年で1.5倍に増加 一方で大幅に増加したのは？ベネッセが調査結果を発表 社内のシンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」と東京大学社会科学研究所が共同で実施しているもので、1日の中で読書を「しない」(0分)と回答した子どもの割合が