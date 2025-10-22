大分県玖珠町での就農を支援する町ファーマーズスクールの入校式が今月3日、町役場であった。3年ぶりの研修生は、福岡県小郡市出身の飯田翔さん（34）。ベテラン農家がコーチとなり、シイタケ栽培を2年間学び、町内で独立を目指す。飯田さんは大学卒業後、青年海外協力隊員として中米のニカラグアで2年間、農作物の収量拡大の技術を指導した。帰国後、野菜苗のメーカー勤務や、農家でのアルバイトを経験。昨年に4泊5日の短期就