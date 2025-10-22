ソフトバンクが2023年に導入した4軍の運用見直しを進めていることが21日、分かった。来季から監督を置かず、試合も行わない方針を決定したもようで、高卒や故障明けなど体力づくりが必要な選手らが所属することになりそうだ。4軍は「若手選手育成」と「チーム戦力強化」を目的に日本プロ野球初の取り組みとして導入された。三笠ゼネラルマネジャー（GM）は傘下に複数のマイナーチームを抱える米大リーグを引き合いに「レイヤー