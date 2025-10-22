多様性のある森をつくろうと、民間団体が整備・管理してきた大分県日田市大山町の樹木園「大山ダムの森」を、木質バイオマス発電を手がける地元の日本フォレスト（森山和浩社長）が引き継ぐことになった。新たな名称は「日本フォレストの森（初島樹木園）」。17日に、現地で活動開始式が行われた。樹木園はダム堤直下の左岸に位置し、広さは約1・5ヘクタール。市が所有する。2012年、ダムの残土捨て場の再生を目指し、NPO法人