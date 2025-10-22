「初めまして、リキと呼んでください」。長崎県南島原市の新しい国際交流員リッカルド・アルペアさん（34）が着任した。7月に退任したエマヌエーレ・カルロー二さん（30）に続く5人目のイタリア人で、任期は最長5年。「シンプルライフが大好きなので、ここで頑張りたい」と屈託のない笑顔を見せる。イタリア北部エミリアロマーニャ州出身。「ドラゴンボール」などのテレビアニメを通じて日本に興味を持ち、ベネチア大で日本語