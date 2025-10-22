「神々の島壱岐ウルトラマラソン2025」（実行委員会主催）が18日、長崎県壱岐市であった。県内外の計797人が、島を1周する100キロの部と半周する50キロの部に分かれて健脚を競った。約千人の市民ボランティアも待ち受け、補給地点でランナーに水や食べ物を提供し、声援を送った。556人が出場した100キロの部は、同市郷ノ浦町の壱岐の島ホールを午前5時にスタート。参加者たちはサルの横顔のように見える奇岩「猿岩」や、弥生時