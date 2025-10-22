高市早苗新政権が21日、発足した。自民党は四半世紀ともに政権を担った公明党の離脱を経て、日本維新の会との連立で船出した。長崎県政界からは、初の女性首相のリーダーシップに期待がある一方、突如として焦点化した国会議員の定数削減案に「『政治とカネ』を玉虫色にするための問題のすり替えだ」と批判の声が上がる。政権与党の枠組みの変化は、次期衆院選の構図に影響を及ぼしそうだ。「石破さんは思い通りに仕事をできな