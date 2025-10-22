佐賀県玄海町は21日、町内の土地の納税義務承継通知書と滞納内訳書の誤送付があったと発表した。同町住民課によると、担当職員のミスで、町外在住の60代女性に発送すべき書類を、同姓同名で生年月日も同じ他人に送っていたという。