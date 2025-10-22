日本郵便九州支社（熊本市）は、唐津神社の秋季例大祭「唐津くんち」を題材にしたフレーム切手「ユネスコ無形文化遺産唐津くんち2025」を販売している。全14カ町の曳山（ひきやま）が市内を巡行する様子をとらえた写真を使用した。同支社は「宵曳山（よいやま）と日中の曳山を合わせたデザイン。昼夜で見応えの変わる曳山の魅力を感じてもらいたい」としている。110円切手10枚つづりを400シート限定で販売。価格は1700円。