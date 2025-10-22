刑務所から出所する人の社会復帰につなげようと、麓刑務所（佐賀県鳥栖市）で16日、事業者を対象とした説明会が初めて行われた。県内外の介護業や電気工事業などの9社13人が、刑務所職員による説明や施設見学などを通して、受刑者への理解を深めた。同刑務所は九州で唯一、女性のみを収容。同日時点で、窃盗や覚醒剤、殺人罪などで収容された21〜86歳の204人が生活する。参加者は、受刑者が生活する居室や食堂などを見学。刑務