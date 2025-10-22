セ、パ両リーグは21日、9、10月の月間MVP賞を発表し、セの打者は巨人の岡本和真内野手、投手はヤクルトの吉村貢司郎投手、パの打者はソフトバンクの栗原陵矢内野手、投手はロッテの種市篤暉投手が選ばれた。栗原は2024年9、10月度以来3度目の受賞。「素直にうれしい。得点圏打率が一番良い数字かな」と笑顔で語った。9、10月は24試合出場で打率3割5分9厘、3本塁打、20打点。リーグ優勝を決めた9月27日の西武戦を含む3試合連続