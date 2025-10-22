自民党総裁の高市早苗氏が第104代首相に就任し、内閣を発足させた。女性の首相は初めてだ。自民は20年以上にわたる公明党との連立政権を解消し、日本維新の会を新たな連立相手に新政権をスタートさせた。窮地に立たされた政党同士の打算の結果である。公明の連立離脱で政権転落の危機に陥った自民は、新たな「数」を求めた。党勢が低調な維新にとって、与党入りは政策実現力をアピールできる好機だ。維新は閣僚を出さず