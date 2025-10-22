現在B2の福岡はBワン初年度の参戦が認められた。2023〜24年シーズンの平均入場者数がBワン参入基準の2400人に及ばず、3部に相当するBネクストのライセンスが交付されたが、売上高などが基準を満たしていたためBワンへの仮入会が認められた。