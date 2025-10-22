自民党の高市早苗総裁が、女性初となる第104代内閣総理大臣に選出されました。高市新首相の誕生に、街からはさまざまな声が上がっています。■号外は高市新首相の地元・奈良県でも東京・有楽町では21日午後、号外が配られました。号外は、高市新首相の地元・奈良県でも。奈良県民「奈良県民としてうれしいです」私たちの暮らしは、どう変わるのでしょうか？■街で聞いた「高市新政権に求めること」『news zero』は21日午後、高市新