±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½©¤ÎÌÜ¶Ì¤È¸À¤¨¤ëÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÊ£¿ôµåÃÄ¤Î1°ÌÆþ»¥¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤­¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾å°Ì¸õÊä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëËµ¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Ï°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤¿¡È¸¶ÀÐ¡É¤â¤¯¤Þ¤Ê¤¯Ä´ºº¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡×¡ÖÁöÎÏ¡×¡ÖµåÂ®¡×¤Ê¤É¤Î°ì·Ý¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤òºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÈÌÌÃÌ¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¹çÍÎ²ð¡Ë¡ÚNTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÀ®À¥