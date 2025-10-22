運命のドラフト会議が23日に迫っている。今秋の目玉と言える創価大・立石正広内野手（4年）には複数球団の1位入札が見込まれ、各球団の水面下での動きも活発化してきた。そうした上位候補に注目が集まる傍ら、スカウト陣は一芸に秀でた“原石”もくまなく調査してきた。スポニチは「パワー」「走力」「球速」などの一芸でプロ入りを狙う選手たちを最終チェックすべく、“面談”に向かった。（河合洋介）【四国・徳島の篠崎