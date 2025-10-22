種子島・屋久島地方では、22日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 気象台によりますと、種子島・屋久島付近にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 今月20日の降り始めから22日午前4時までの総雨量は、十島村平島で219ミリ、屋久島町小瀬田で209．0ミリ、南種子町上中で202．0ミリとなっています。 十島村平島では