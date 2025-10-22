米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32） 米2年債 3.453（-0.002） 米10年債3.959（-0.021） 米30年債4.541（-0.028） 期待インフレ率2.275（+0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。米経済指標の発表がなく、１０月１日に始まった米政府機関閉鎖が出口が見えない中、リスク回避姿勢が米国債を下支えしている。１０年債は一時３．９４％台まで低下した