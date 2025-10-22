ドル円、１５２円台まで一時上昇高市発言で伸び悩む場面も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５２円台まで一時上昇。高市新首相が誕生し、日本の政治的不確実性が解消されたことで円が売られ、ドル円の上昇を支援した。途中で１５１円台半ばに伸び悩む場面が見られた。高市首相の就任会見が深夜に行われ、反応していた模様。 首相は「日銀は政府と意思疎通を図っていくことが重要だ」との認識を明らかに