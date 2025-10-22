日本ハムが台湾・味全の徐若煕（シュー・ルオシー）投手（２４）の獲得調査を進めていることが２１日までに分かった。最速１５８キロ右腕は、２３年の台湾シリーズでＭＶＰを獲得した有望株。今季は１９試合で５勝７敗、防御率２・０５の成績を残した。今オフに海外ＦＡ権を行使して海外挑戦を目指している。球団は今年９月に、栗山ＣＢＯ（チーフ・ベースボール・オフィサー）が訪台し視察するなど動向に注視していた。ソフト