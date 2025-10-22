進次郎氏から信頼いよいよ悪運が尽きた……。永田町雀による自民党の木原誠二衆院議員の評だ。岸田文雄政権で官房副長官、石破茂政権で自民党選挙対策委員長と要職を歴任する一方、一時は旧統一教会との関係や妻の元夫の不審死などで世間を騒がせた。【写真を見る】小泉進次郎氏落選の「戦犯」「最近は高市早苗新総裁が選出された、10月4日の自民党総裁選において、小泉進次郎農水相の陣営を取り仕切っていました」と言うのは