アメリカのバンス副大統領はイスラエルを訪問し、パレスチナ自治区ガザでの停戦について、「維持されると非常に楽観している」と話しました。アメリカバンス副大統領「具体的な確率は言わないが、この1週間の状況から停戦は維持されると非常に楽観している」バンス副大統領は21日、停戦監視や人道支援の目的でイスラエル南部に開設された「軍民調整センター」を訪れ、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が今後も維持できると