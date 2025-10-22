故〓小平氏は「中東に石油あり、中国にレアアースあり」のスローガンの通り、レアアースを戦略資源に位置付けてきた（国有レアアース大手、北方希土のウェブサイトより）【写真】先端半導体の生産に欠かせないASLM製の露光装置にもレアアースが使われている中国政府が10月9日に発表したレアアース輸出規制強化で世界の半導体関連企業に衝撃が走っている。中国商務省は初めて先端半導体向けの用途を明記してレアアースやその精製品