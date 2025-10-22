リバプールとユルゲン・クロップはお互いにとって特別な存在だ。それゆえ、あくまでも机上の話として、復帰の可能性もゼロではない。専門サイト『Rousing The Kop』によると、クロップは『Diary of a CEO』で「イングランドで別のチームを率いることはないと言った。だから、リバプールなら...そうだね。理論的に可能だ」と話している。これを受け、Rousing The Kopは10月20日、アルネ・スロット監督が率いている現在のスカ