現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、プレミアリーグ首位のアーセナルと、ラ・リーガ４位のアトレティコ・マドリーが、前者のホームで対戦した。開始５分、アーセナルが鋭いショートカウンターを発動。エゼがペナルティエリア手前で右足を振り抜くが、ディフレクションしたシュートはクロスバーに直撃。そのこぼれ球に反応したライスの叩きつけるシュートは、クロスバーの上を越える