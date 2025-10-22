１３日の東京１Ｒで馬場入場後に落馬負傷して戦線を離脱している小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が、６週間以上の休養が必要であることが２１日、分かった。師匠である鈴木伸師が明かした。「左の上腕骨の亀裂骨折で、主治医の話では完治するまで早くて６週間だそうです。本人は元気にしているけど、しっかり休んで完全の状態に戻ってからの復帰を考えています」と状況を説明した。