22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円高の4万9380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては63.94円高。出来高は1万4616枚だった。 TOPIX先物期近は3257ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比7.50ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49380+230 14616 日経225m