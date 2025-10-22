日本ハム・北山が早くも「侍モード」に突入する。ソフトバンクとのCSファイナルSの激闘から一夜明けた21日、ナインは福岡から本拠地エスコンフィールドに戻り荷物整理などを行った。来月15、16日には侍ジャパンの強化試合韓国戦（東京ドーム）が控える右腕は「メジャー球でどういうボールを投げられるか今、凄くワクワクしています」と心待ちにした。来月6日から宮崎県内で行われる強化合宿から参加する。この日、練習用として