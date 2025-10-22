CSファイナルS第5戦で二盗を試みた際、日本ハムの遊撃手・山県と交錯し、左足首を痛めたソフトバンクの周東は日本シリーズも出場する見通しだ。小久保監督は「（患部に）テープ巻いていきます。治療をしながらになるね」と起用に前向きだ。CSファイナルSは打率.143と不振だったリードオフマンが、4度目となる日本シリーズへ準備を整える。