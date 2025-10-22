10月14日、『NHK紅白歌合戦』の司会が発表された。2025年は有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナウンサーの4人。司会が発表されると、次に気になるのは出場歌手だ。例年の発表は11月中旬だが、本誌はひと足早くアンケート調査を実施。「紅白でみたい歌手は誰？」を全国の20代から60代の女性500人にきいた。対象としたのは、2024年の紅白に出場した歌手・グループ（特別企画・追加出場枠などは除く）。まず