ホワイトハウスでスピーチするトランプ米大統領＝21日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、月内に韓国での開催を調整している中国の習近平国家主席との首脳会談が「もしかしたら実現しないかもしれない」と発言した。その直前には「会談は大成功する」と楽観的な見通しも示しており、外交上の駆け引きを続けているとみられる。ホワイトハウスでの行事で演説した。トランプ氏は、習氏との関係は良好だ