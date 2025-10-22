さながら相手の鷹打線は「合わせ鏡」ということか。阪神は２１日に甲子園で一軍全体練習を実施。パ・リーグ王者のソフトバンクと対戦する日本シリーズ（２５日開幕、みずほぺイペイ）に向け、最終調整を行った。両チームともに強力打線と盤石な投手陣でレギュラーシーズン、クライマックスシリーズを勝ち上がってきた。そうした背景の中、虎投手陣は「ホークス打線は自分たちに似ている」と警戒感を強めている。自軍には近本