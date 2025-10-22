「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）春のクラシックホース２頭の不在で、混戦模様が漂う菊の大舞台。さまざまな路線から多彩なメンバーが集結したが、全国リーディング首位の杉山晴厩舎からは素質馬２頭が送り込まれる。連勝中で勢いに乗るゲルチュタールとともに参戦するのが、皐月賞４着、ダービー８着とクラシック戦線を皆勤で走り抜いてきたジョバンニだ。叩いた上積みを力に、最後の１冠でリベンジに燃えている。三度目の