バレーボール、世界最高峰のリーグ、イタリア・セリエAが開幕。日本時間22日に石川祐希（29）の所属するペルージャはモンツァに3ー1（22ー25、25ー16、25ー23、25ー19）で勝利した。石川はスタメン出場し、チーム2番目となる18得点の活躍で勝利に貢献した。イタリア11年を迎えた石川は第1セット、序盤で後ろからのトスにすかさず反応し、ボールを相手コートに叩きつけ得点をマーク。しかし力強いサーブで相手を崩すも、中々リード