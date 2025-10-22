女子プロレス「マリーゴールド」の青野未来（３５）が、ワールド王座奪取に向けて滝行を敢行した。２６日の両国国技館大会で行われる同王者の林下詩美（２７）への挑戦を控え、東京・檜原村にある九頭龍の滝を訪問。心身を清めた青野が団体を背負う覚悟を明かした。シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を初制覇した青野は、ここまで４度王座を防衛してきた詩美に挑戦する。王座戦を控えた青野は「今回の王座戦は、私にと