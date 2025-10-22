?ノアの未来?小田嶋大樹（２４）が、ＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）を相手にシングル戦初勝利の大金星を狙っている。デビュー２年目にして１１日の両国国技館大会でＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者（パートナーはダガ）となった小田嶋は、１７日の後楽園大会で直々の指名を受け、シングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５（１１月８日・後楽園で開幕）」１回戦で、ヒロムと激突することになった。７