シリーズMVPトロフィーへの“仕掛け”が話題米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。シリーズMVPに輝いた。受賞トロフィーには粋な計らいが施され、日本人ファンから喝采が相次いでいた。人柄が現れた“仕掛け”だった。金色に輝くトロフィー