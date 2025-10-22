些細な違和感がきっかけで恋人と別れてしまうこともある。東京都の30代女性（事務・管理）は、20代のときに付き合っていた男性のエピソードを寄せた。（文：境井佑茉）「当時付き合っていた人とデートで駅ビルに寄っていました。各階をエスカレーターで移動するのですが彼は乗り方に癖があって」「平日で人も少ないのに後ろがどんどん渋滞」彼のエスカレーターの乗り方について、女性はこう説明している。「上りのエスカレーターに