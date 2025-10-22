白線の間隔を広げた横断歩道が、佐賀県内で初めて整備されました。21日佐賀市で、視覚障害者がこの横断歩道を実際に歩いて渡る体験会が開かれました。体験会が開かれたのは、佐賀市の唐人一丁目南交差点の横断歩道です。白線の間隔は90センチで、従来の2倍です。これまで、白線の間隔は45センチから50センチと定められていましたが、去年法律が改正され、最大90センチまで広げることができるようになりました。白線の間隔を広げる