プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝の次戦が１２月、サウジアラビアで行われることが決まった。「ＢＩＧＢＡＮＧ！」第７回ではスーパーバンタム級初戦、その先に待つ同階級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との一戦へ、思いを語った。今年は第２次世界大戦が終結して８０年。中学時代に訪れた沖縄で命の尊さを知った中谷は、競技に打ち込める現状に感謝し、「みんなを自分のパフォ