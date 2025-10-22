◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）で、イシゴー（石行佑介）記者が担当する「考察」見立て編は、上がり馬のレクスノヴァスに注目した。春２冠の勝ち馬不在に加え、全馬が未経験の舞台。各ジョッキーの心理状態がレースの行方を大きく左右する。気になるのは、時に大仕事をやってのける逃げ馬の存在だ。玉砕覚悟の大逃げも含め、その手に出るにはスタミナ