イスラエルを訪問中のアメリカのバンス副大統領は、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦について「非常に順調に進んでいる」と強調し、長期的な平和への道筋に強い期待を示しました。バンス副大統領は21日、イスラエルで会見し、停戦の状況について「この1週間の進展を見る限り、非常に順調で、停戦は維持されると楽観している」と述べました。また、アメリカとイスラエル共同の「民間軍事調整センター」の開設を発表しました。これ